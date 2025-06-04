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Первое заявление Путина после операции «Паутина»

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Президент России Владимир Путин обратился к командованию и личному составу 305 гвардейской артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады. Он поздравил воинское соединение и отметил «героизм» его состава, следует из поздравительной телеграммы главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 305 артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования «гвардейская». Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества», — говорится в поздравлении главы государства.

В тексте также отмечается, что «умелые и решительные действия» военных в ходе вторжения в Украину являются «образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности». Путин выразил надежду на то, что российские военные будут «надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан».

22 мая Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку.

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