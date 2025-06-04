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США мешают признанию Палестины

12:44 604

США в частном порядке предупредили Великобританию и Францию о недопустимости признания палестинского государства на конференции высокого уровня, которая пройдет в штаб-квартире ООН с 17 по 20 июня в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники в британском МИД.

По данным издания, Франция готовится признать Государство Палестина в одностороннем порядке и оказывает давление на Лондон, призывая присоединиться к шагу. При этом в Париже уверены, что британское правительство склоняется к поддержке этой инициативы.

Однако США, согласно источникам, начали неофициально давать понять обеим столицам: односторонние шаги в этом вопросе считаются недопустимыми. Одновременно с этим арабские страны настаивают на признании Палестины, подчёркивая важность политического сигнала в рамках продвижения идеи двух государств.

По словам главы Совета по арабо-британскому взаимопониманию Криса Дойла, такой шаг означал бы признание права палестинцев на государственность и участие на равных в будущих переговорах. Он отметил, что влияние США может оказать большее воздействие на Великобританию, чем на Францию.

Конференция организована при поддержке Саудовской Аравии и Франции и посвящена поиску путей выхода из израильско-палестинского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что форум призван «придать новый импульс признанию палестинского государства», а также подчеркнуть право Израиля на существование в безопасности.

На сегодняшний день Государство Палестина признано 148 странами — членами ООН. В 95 из них действуют палестинские дипломатические миссии. СССР признал Палестину в 1988 году — Россия остаётся правопреемницей этого решения.

Принцип двух государств предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которая мирно сосуществует с Израилем.

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