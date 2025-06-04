Еще один перспективный проект Азербайджана с Болгарией

Как сообщил в интервью haqqin.az основатель и генеральный менеджер болгарской компании «М-Газ» Стоян Манолов, такой проект получил одобрение в SOCAR, которая не первый год самостоятельно успешно поставляет в Болгарию 1 млрд кубометров газа в год и более (Болгария помимо этого получает с 2021 года и газ от консорциума «Шахдениз» на пике 1 млрд куб м в год) года имеет партнерские отношения с «М-Газ».

Северная Македония, производство электроэнергии в которой в основном зависит от экологически грязного угля при отсутствии газопроводной сети в стране, может начать получать компримированный (CNG) азербайджанский газ с территории соседней Болгарии.

«Газификация ряда балканских стран, в которых нет развитой системы газопроводов, накладна и занимает годы. Тогда как процесс компримирования (сжатия) газа и его доставки по Европе в баллонах занимает не более 4-5 месяцев. Наши производственные мощности позволяют компримировать в сутки 4-5 тысяч мегаватт газа (такая мера измерения газа используется в ЕС). А поскольку объемы поступающего от SOCAR на территорию Болгарии газа наращиваются на основании прошлогодних договоренностей президентов Азербайджана и Болгарии, то появилась идея охватить CNG не только социальные и промышленные объекты в Болгарии, но и потенциально такую соседнюю страну, как Северную Македонию. В целом использование CNG в Европе практикуется только на транспорте, но наша инициатива с SOCAR — новая для Европы — призвана охватить тех потребителей, которые оперативно нуждаются в более чистом топливе для отопления и для производства электроэнергии, чем уголь», — пояснил haqqin.az Манолов.

Он напомнил, что в настоящее время в Европе есть принципиальная позиция по отказу от российского газа, при том, что газопровод, с советских времен соединяющий Болгарию с Северной Македонией, находится в аренде у российского «Газпрома» вплоть до 2030 года, хотя по правилам ЕС «Газпром» выделяет в нем половину пропускной способности под другие источники газа нероссийского происхождения.

«Этот факт, а также желание большинства стран Европы отказаться от газового взаимодействия с РФ из-за ее войны в Украине делает проект SOCAR и «М-Газ» очень перспективным. Производство CNG из азербайджанского газа, например на территории Болгарии, где он является самым дешевым газом, представляется очень выгодной идеей. Это понимают в SOCAR», — считает Манолов.

Он напомнил, что год назад SOCAR начала подавать газ на важные промышленные объекты Болгарии, не подключенные к сети «Булгартрансгаза». С сентября 2024 года объемы увеличились в результате распространения т.н. гибридной газификации (в том числе через CNG) и на социальные объекты.

«В Европе понимают, что лучше придерживаться сбалансированного и постепенного энергетического перехода, не отказываться от газа с точки зрения недопущения рисков и поддержки развития бизнеса и социальных объектов в европейских странах», — уверен глава «M-Газ».

По его мнению, на реализацию идеи о производстве CNG из азербайджанского газа нужно около 25 млн манатов (мизер по сравнению с затратами на газопроводы), и решение финансовой стороны дела «М-Газ» берет на себя.

Отметим, что Азербайджан в 2024 году поставил в Болгарию 2 млрд кубометров газа, из них половина — SOCAR самостоятельно.

В настоящее время SOCAR реализует в Болгарии проект по газификации города Панагюриште через строительство газораспределительной сети, и в увязке с проектом гибридной газификации, т.е. с использованием компримированного газа, SOCAR планирует выйти на первое место в системе распределения «голубого топлива» в этой балканской стране.

Напомним, что офис SOCAR Balkan открылся в Софии в мае 2023 года, SOCAR Trading имеет лицензию на торговые операции с газом в Болгарии.

Компания «М-Газ», в свою очередь, имеет лицензии на торговые операции с газом (речь о CNG) в Германии, Греции, Румынии, Сербии, Венгрии и Хорватии.

Тандем SOCAR и «М-Газ» выгоден не только им самим, но и их партнерам в третьих странах.

Что касается Северной Македонии, то Азербайджан с ноября 2023 года проводил несколько пробных поставок природного газа в эту страну через территорию Болгарии, но такой газ из-за логистики дорогой для экономики Северной Македонии.

Таким образом, процесс производства азербайджанского CNG на территории Болгарии может стать «панацеей» для Северной Македонии для оперативного газоснабжения социальных и промышленных объектов. Такой точки зрения придерживаются и в SOCAR.