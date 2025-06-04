Американцы боятся «Паутины» у себя

Соединенные Штаты Америки могут оказаться неготовы к атакам, подобным тем, что произошли 1 июня на российские аэродромы.

«Не нужно быть фанатом триллеров, чтобы представить похожий сценарий в США… Америка уязвима не только перед баллистическими ракетами, но и перед дронами, разведывательными аэростатами и крылатыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок», — пишет издание.

Газета ссылается на доклад Института Хадсона, в котором подчеркивается особая уязвимость американских военных объектов, особенно в западной части Тихоокеанского региона.

Напомним, что 1 июня Украина осуществила масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», направленную на российские авиабазы в глубоком тылу. По их данным, подготовка атаки велась в течение полутора лет, а целью были базы стратегической авиации, с которых осуществлялись пуски ракет по украинским городам. Беспилотники запускались из кузова грузовика, перевозившего каркасные дома. Атака была направлена на пять российских авиабаз, однако подтвержденные попадания зафиксированы только по двум из них. Георазведывательный эксперт Крис Биггерс (Chris Biggers) представил спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области, полученные от компании Umbra Space. На изображениях видны повреждения четырех самолетов Ту-95 и четырех Ту-22М3.