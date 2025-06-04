Журналистов не пустили в армянский парламент, где выступает Пашинян

Представителей прессы 4 июня не пропустили в малый зал заседаний парламента Армении, в котором выступает премьер-министр страны Никол Пашинян, пишут армянские СМИ.

По их данным, сегодня в постоянных комиссиях парламента Армении начались предварительные обсуждения годового отчета об исполнении госбюджета в 2024 году. Обсуждения проходят при участии депутатов, представителей Центрального банка, а также членов правительства.

По данным Министерства финансов Армении, исполняемость госбюджета республики по итогам 2024 года составила 95,8% по линии доходов и 93,9% – по линии расходов. При этом скорректированные показатели главного финансового документа страны предусматривали доходы в размере более 2,72 трлн драмов (около 6,9 млрд долларов) и расходы – почти 3,18 трлн драмов.

Госдолг Армении на конец 2024 года составил около порядка 12,8 млрд долларов, что соответствует 48,3% от ВВП.