Запорожье второй день без света

В Запорожской области Украины, на территории, которая в настоящее время захвачена Россией, нет электроснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале назначенной России «администрации» области.

«Жителей региона призывают к взаимопониманию и взаимовыручке, бдительности на автодорогах», — говорится в сообщении.

Глава аннексированной части области Евгений Балицкий заявил, что в результате атаки беспилотников повреждена сеть электропередачи. В своем посте он призвал жителей быть готовыми к возможному отключению электричества.

Ранее 3 июня Балицкий сообщал, что в Запорожской области украинские беспилотники атаковали энергетические объекты и вывели из строя ряд подстанций, которые обеспечивали регион электроэнергией. По его данным, без света остались 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч человек.