Облава на мигрантов в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ходе рейда против нелегальных мигрантов полицейские проверили около 5 тысяч иностранных граждан, не менее 200 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для административного разбирательства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений. Но почти 30 иностранцев, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, уведомлены о необходимости покинуть территорию нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

К участию в рейде были привлечены кинологи и инспекторы Госавтоинспекции. В управлении МВД отметили, что в ближайшие дни «профилактические мероприятия» будут продолжены.