Шойгу снова поехал к Ким Чен Ыну

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду, 4 июня, прибыл в Пхеньян, где запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Стороны обсудят вопросы международной повестки дня, включая войну между Россией и Украиной», - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В пресс-службе добавили, что на встрече будут обсуждены отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Также будет поднят вопрос об увековечивании бойцов северокорейской армии, принимавших участие в военных действиях в Курской области.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.