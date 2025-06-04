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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Шойгу снова поехал к Ким Чен Ыну

13:22 363

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду, 4 июня, прибыл в Пхеньян, где запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Стороны обсудят вопросы международной повестки дня, включая войну между Россией и Украиной», - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В пресс-службе добавили, что на встрече будут обсуждены отдельные пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Также будет поднят вопрос об увековечивании бойцов северокорейской армии, принимавших участие в военных действиях в Курской области.

Прошлый визит Шойгу в КНДР состоялся 21 марта 2025 года.

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