Китай резко сократил закупку иранской нефти

Поставки иранской нефти в Китай снизились примерно на пятую часть в мае - до 1,1 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

«США ужесточают санкции, и это усложняет логистику. Также уменьшился спрос, в основном из-за отсроченных ремонтов китайских НПЗ, которые теперь продлятся до июля», - отметила старший аналитик Vortexa Эмма Ли.

Официально Китай не декларирует импорт иранской нефти. Крупнейшими покупателями иранской нефти остаются независимые китайские НПЗ.

Цены на конкурирующие российские марки, в частности, Sokol и Novy Port, также уменьшили привлекательность иранских баррелей, добавляет Vortexa.

Sinopec, крупнейшая госкомпания Китая, возобновила закупки российской нефти после паузы, взятой в марте для оценки санкционных рисков.