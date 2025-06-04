Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках

Половину из самолетов, пораженных украинскими дронами во время операции «Паутина», невозможно восстановить, заявил на брифинге лидер Украины Владимир Зеленский. Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы остановить Россию, их авиацию, бомбардировки и уменьшить военный потенциал Москвы. Он добавил, что закрытым указом наградил воинов СБУ, которые принимали участие в операции «Паутина». «Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель», - добавил Зеленский.

*** 16:16 По меньшей мере четыре бомбардировщика Ту-95 и один военно-транспортный самолет Ан-12 уничтожены в результате атаки украинских беспилотников на военный аэродром «Оленья» в Мурманской области 1 июня. Это следует из спутниковых снимков, которые 4 июня опубликовал OSINT-проект AviVector, специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов. На снимке, сделанном компанией Airbus Defence and Space 3 июня, в одной части видно три уничтоженных Ту-95 и один Ан-12, а в отдалении — еще один Ту-95. На других снимках аэродрома видны другие самолеты и вертолеты, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22, которые не получили повреждений в результате атаки. До публикации спутниковых снимков OSINT-аналитики на основе имеющихся видеозаписей предполагали, что на аэродроме «Оленья» уничтожены от трех до пяти самолетов стратегической авиации.

*** 13:43 Спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения как минимум семи стратегических бомбардировщиков на российском аэродроме «Белая» после удара украинских дронов в рамках операции СБУ под кодовым названием «Паутина». Как сообщает проект «Схемы» со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs от 4 июня, на фото четко видны последствия атаки и следы возгораний.

По данным, зафиксированы повреждения следующих самолетов: три Ту-95, давно снятые с производства; четыре Ту-22.