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Представители МЧС о ядерной энергии

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15:31 668

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям приняли участие в панельной сессии, организованной в рамках Бакинской энергетической недели на 13-й Каспийской международной выставке энергетики и зеленой энергии в Бакинском Экспо-центре.

Заместитель главы Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Акпер Гулиев, начальник отдела контроля ядерной и радиологической деятельности Ильхам Садыгов и начальник отдела экспертизы ядерной и радиационной безопасности Метанет Гахраманова выступили с презентациями на темы «Роль ядерной энергии в снижении углеродных выбросов» и «Влияние эксплуатации атомных электростанций на окружающую среду».

На вопросы участников мероприятия были даны подробные ответы.

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