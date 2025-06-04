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Сотни европейских Airbus вместо американских Boeing

15:37 1480

Китайские авиакомпании намерены сделать заказ на несколько сотен самолетов Airbus. Размер заказа может составлять от 200 до 500 самолетов.

Об этом со ссылкой на неназванные осведомленные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сейчас обсуждается конкретный размер потенциального заказа, который может быть сделан в июле в ходе планирующегося визита в Китай нескольких европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Значительную часть заказа, по данным источников, составят широкофюзеляжные Airbus. Если размер заказа достигнет 500 самолетов, он станет одним из крупнейших в мире и крупнейшим за все время для Китая. В 2022 году Китай уже заказывал Airbus около 300 самолетов на сумму $37 млрд. Источники Bloomberg уточняют, что переговоры о потенциальной сделке пока на начальной стадии и нет гарантий, что они будут успешными. Если сделка все же будет заключена, она значительно укрепит позиции Airbus на одном из крупнейших мировых рынков гражданской авиации.

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