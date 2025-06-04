Минобороны запретило солдатам встречаться с близкими: в чем причина?

Министерство обороны Азербайджана вводит временные ограничения на встречи с молодыми солдатами в воинских частях в связи с распространением респираторных инфекций, в том числе сезонного гриппа. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В информации отмечается, что в целях защиты здоровья личного состава, особенно молодых солдат, переживающих период адаптации, в воинских частях введены временные ограничения на встречи с ними.

«Командно-начальствующим составом и военно-медицинским персоналом в воинских частях принимаются эффективные профилактические меры для поддержания здоровья военнослужащих в центре внимания, обеспечение всех видов снабжения организовано на высоком уровне», - отметили в ведомстве.

Минобороны также попросило общественность с пониманием отнестись к указанным ограничениям и не приезжать в воинские части в предстоящий праздник Курбан и выходные дни.