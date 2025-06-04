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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Украинская разведка взломала производителя стратегической авиации России

15:50 1594

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины взломали ресурсы российского конструкторского бюро «Туполев», сообщили источники «Украинской правды» в украинской военной разведке.

По словам собеседника издания в спецслужбе, в результате операции ГУР получило данные КБ «Туполев», включая персональную информацию сотрудников, их адреса проживания, резюме, внутреннюю служебную переписку, а также документы о закупках и протоколы закрытых совещаний. Всего более 4,4 гигабайта данных.

Украинские специалисты также взломали официальный сайт компании и разместили на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский бомбардировщик.

«Теперь фактически не осталось ничего тайного в деятельности КБ «Туполев» для украинской разведки. В частности, мы получили исчерпывающую информацию о лицах, непосредственно вовлеченных в обслуживание российской стратегической авиации. Результат, очевидно, будет заметен как на земле, так и в небе», — заявил собеседник издания.

Российская сторона заявления о взломе КБ «Туполев» не комментировала.

АО «Туполев» — дочернее предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»), разные подразделения которого занимаются проектированием и производством ракетоносцев и самолетов специального назначения. Филиал «Туполева» — «Казанский авиационный завод имени Горбунова» — также выпускает пассажирские самолеты Ту-214. С 2022 года из-за полномасштабного российского вторжения в Украину «Туполев» находится под западными санкциями.

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