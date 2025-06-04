Украинская разведка взломала производителя стратегической авиации России

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины взломали ресурсы российского конструкторского бюро «Туполев», сообщили источники «Украинской правды» в украинской военной разведке.

По словам собеседника издания в спецслужбе, в результате операции ГУР получило данные КБ «Туполев», включая персональную информацию сотрудников, их адреса проживания, резюме, внутреннюю служебную переписку, а также документы о закупках и протоколы закрытых совещаний. Всего более 4,4 гигабайта данных.

Украинские специалисты также взломали официальный сайт компании и разместили на главной странице изображение совы, которая держит в когтях российский бомбардировщик.