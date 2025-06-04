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Дагестанцы хотят летать в Азербайджан

15:52 1531

Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Об этом председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил РИА Новости.

«Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном», - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, в этом году откроют регулярное авиасообщение между Махачкалой и несколькими городами России - Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Мар.

Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Дагестаном было приостановлено в конце 2024 года после катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа произошла 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Согласно предварительным данным, причиной крушения стало физическое и техническое внешнее воздействие на самолет в воздушном пространстве России над Грозным.

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