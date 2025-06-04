Как уберечь детей от наркотиков

Интерес молодежи в возрасте от 17 до 25 лет к употреблению наркотических веществ — вопрос, требующий особого внимания. Учитывая, что человеческий мозг полностью формируется лишь к 25 годам, контроль над этой возрастной группой крайне важен.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане наркологическая помощь доступна для всех, кто страдает от этой зависимости: в Республиканском наркологическом центре Министерства здравоохранения имеются все условия как для анонимного, так и для обычного обращения за лечением на ранней стадии выявления наркотической зависимости. В соответствии с законодательством лица, достигшие 18-летнего возраста, могут обращаться за лечением только на добровольной основе. Принудительное лечение проводится исключительно на основании решения суда.

Директор также отметил, что наркотическая зависимость не всегда объясняется стремлением к удовольствию или желанием нанести себе вред: «Люди часто прибегают к наркотикам из-за внутренней пустоты, депрессии, недостатка уверенности в себе, стресса или желания уйти от проблем. Тот, кто плохо себя чувствует эмоционально, может стать зависимым, пытаясь облегчить пережитые негативные эмоции. Мы рекомендуем родителям при обнаружении у детей подозрительных признаков или изменений в поведении немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул Фазаиль Садыгов.