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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

«Проповедник» проник в поместье Трампа, чтобы жениться на его внучке

16:14 938

Секретная служба задержала 23-летнего Энтони Рейеса, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго во Флориде, передает NBC.

По информации полиции, инцидент произошел в ночь на среду, когда нарушитель проник на территорию владения президента США Дональда Трампа, где тот проживает со своей семьей. Во время допроса Рейес сообщил правоохранителям, что намеревался «проповедовать Евангелие», а также жениться на Кай Трамп – 18-летней внучке президента, старшей дочери Дональда Трампа–младшего.

«На момент инцидента на территории не было никого из лиц, находящихся под защитой Секретной службы», – заявил представитель охраны комплекса.

Рейеса поместили в тюрьму округа Палм-Бич под залог в 50 тыс. долларов и запретили любые контакты с Трампом или членами его семьи, включая Кай. Мужчина не признал себя виновным.

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