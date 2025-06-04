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Знаменитые чемпионы Мераб Двалишвили и Белал Мухаммад тоже приедут в Баку

Отдел спорта
16:15 684

Чемпион UFC в легчайшем весе грузинский боец Мераб Двалишвили и экс-чемпион организации в полусреднем весе американец Белал Мухаммад станут звездными гостями исторического турнира UFC в Баку.

Вечер боев по смешанным единоборствам, проводимый самой престижной организацией в мире ММА, пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall. 

Главным событием бакинского вечера станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Со-главным событием станет бой в легком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и Игнасио Баамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев. Их соперниками станут бразилец Николас Мотта и кыргызстанец Мыктыбек Оролбай соответственно.

Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует также посетить знаменитый экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов. Член Зала славы UFC и экс-чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг вместе с бывшими бойцами Брэндоном Фицджеральдом и Полом Фелдером, находясь в Баку, будут комментировать бои. Ну а октагон-аннонсером турнира в столице Азербайджана будет легендарный Брюс Баффер.

Основной кард UFC Fight Night в Баку

Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)

Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)

Тофик Мусаев (Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан) - легкий вес (70 кг)

Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)

Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)

Мухаммад Наимов (Таджикистан) - Богдан Град (Австрия) - полулегкий вес (66 кг)

Предварительный кард

Тагир Уланбеков (Россия) - Азат Максум (Казахстан) - наилегчайший вес (57 кг)

Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)

Мелисса Маллинс (Англия) - Дарья Железнякова (Россия) - легчайший вес (61 кг)

Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (120 кг)

Сеок Хьен Ко (Корея) - Оубан Эллиотт (Уэльс) - полусредний вес (77 кг)

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)

Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.

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