Балтийское и Черное моря назвали «регионами НАТО»

Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как зоны своей ответственности и готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Такое заявление генсек блока Марк Рютте сделал на брифинге перед встречей министров обороны НАТО.
Так Рютте ответил на вопрос о напряженности в Балтийском регионе из-за случаев подрыва подводных кабелей связи и росте напряженности вокруг танкеров российского «теневого флота».
«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек альянса.
Рютте отметил, что именно для того, чтобы обеспечить безопасность в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.
В начале года НАТО начала операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»), в рамках которой усилила присутствие в Балтийском регионе. 3 июня начались учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море. Такие маневры проводятся ежегодно более 50 лет. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.