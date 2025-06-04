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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Балтийское и Черное моря назвали «регионами НАТО»

16:25 543

Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как зоны своей ответственности и готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Такое заявление генсек блока Марк Рютте сделал на брифинге перед встречей министров обороны НАТО.

Так Рютте ответил на вопрос о напряженности в Балтийском регионе из-за случаев подрыва подводных кабелей связи и росте напряженности вокруг танкеров российского «теневого флота».

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек альянса.

Рютте отметил, что именно для того, чтобы обеспечить безопасность в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.

В начале года НАТО начала операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»), в рамках которой усилила присутствие в Балтийском регионе. 3 июня начались учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море. Такие маневры проводятся ежегодно более 50 лет. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.

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