Балтийское и Черное моря назвали «регионами НАТО»

Так Рютте ответил на вопрос о напряженности в Балтийском регионе из-за случаев подрыва подводных кабелей связи и росте напряженности вокруг танкеров российского «теневого флота».

Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как зоны своей ответственности и готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Такое заявление генсек блока Марк Рютте сделал на брифинге перед встречей министров обороны НАТО.

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек альянса.

Рютте отметил, что именно для того, чтобы обеспечить безопасность в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.

В начале года НАТО начала операцию Baltic Sentry («Балтийский часовой»), в рамках которой усилила присутствие в Балтийском регионе. 3 июня начались учения сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море. Такие маневры проводятся ежегодно более 50 лет. По информации ВМС США, в учениях принимают участие 9 тыс. человек из 16 стран и 65 единиц техники.