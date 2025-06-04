USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Азербайджанские офицеры на учениях НАТО

фото
16:27 569

Представители армии Азербайджана приняли участие в многонациональных командно-штабных учениях НАТО Resolute Force-2025, сообщает пресс-служба ведомства.

В учениях, организованных в Военной академии имени Г.С.Раковского в Болгарии, Азербайджан представляла группа офицеров Института военного управления при Национальном университете обороны.

«Офицеры ВС Азербайджана умело справились с поставленными задачами на учениях, в которых также приняли участие представители армий Болгарии, Грузии, Румынии, Северной Македонии и Греции», - говорится в сообщении.

Целью проведения учений являлось выполнение действий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также повышение навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативной обстановке.

По окончании командно-штабных учений участникам были вручены сертификаты.

Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2265
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках обновлено 17:15
17:15 5198
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 3487
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 2790
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 1019
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3047
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 11176
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5446
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 6217
Сколько российских солдат погибло в мае?
Сколько российских солдат погибло в мае?
16:31 1288
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали новость дополнена
14:14 5055

ЭТО ВАЖНО

Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2265
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках обновлено 17:15
17:15 5198
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 3487
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 2790
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 1019
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3047
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 11176
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5446
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 6217
Сколько российских солдат погибло в мае?
Сколько российских солдат погибло в мае?
16:31 1288
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали новость дополнена
14:14 5055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться