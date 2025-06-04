Азербайджанские офицеры на учениях НАТО

В учениях, организованных в Военной академии имени Г.С.Раковского в Болгарии, Азербайджан представляла группа офицеров Института военного управления при Национальном университете обороны.

«Офицеры ВС Азербайджана умело справились с поставленными задачами на учениях, в которых также приняли участие представители армий Болгарии, Грузии, Румынии, Северной Македонии и Греции», - говорится в сообщении.

Целью проведения учений являлось выполнение действий в соответствии с процессом принятия военных решений, а также повышение навыков командиров и штабов по управлению подразделениями в оперативной обстановке.

По окончании командно-штабных учений участникам были вручены сертификаты.