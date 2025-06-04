Сколько российских солдат погибло в мае?

Российская армия теряет не менее одной тысячи человек в день. Однако потери России на фронте снижались с начала года из-за уменьшения темпов наступления, сообщает Минобороны Великобритании в соцсети Х.

Как отмечается в сводке, по состоянию на конец мая 2025 года Россия потеряла около 980 тысяч человек (убитыми и ранеными) с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Согласно данным Генерального штаба Украины, за первые пять месяцев 2025 года Россия, вероятно, потеряла около 196 тысяч человек.

При этом уровень потерь российских войск в текущем году демонстрирует тенденцию к снижению: в январе 2025 года было зафиксировано 48 тысяч потерь, тогда как в мае - 34,5 тыс., что стало самым низким месячным показателем за год и показывает снижение на 28%.

По данным британской разведки, снижение активности российских войск в первые месяцы 2025 года, вероятно, привело к уменьшению потерь.

«Однако в случае наращивания атак вдоль линии фронта в Украине уровень потерь с высокой вероятностью вновь возрастет», - отмечают в Минобороны Британии.