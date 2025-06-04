Россия ударила по учебному подразделению ВСУ

Российские войска в среду, 4 июня, нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений в Полтавской области Украины, есть раненые. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

«Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи», — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках сообщили о раненых в результате атаки. Для выяснения обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Ее выводы планируют обнародовать после завершения расследования.