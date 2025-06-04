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Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?

16:48 1024

Россия хочет разместить 10 000 военных в Приднестровье (сепаратистский регион Молдовы на границе с Украиной). Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает Financial Times.

По его словам, в настоящее время у Москвы в Приднестровье находится небольшое число солдат. Чтобы изменить ситуацию, Россия якобы хочет вмешаться в парламентские выборы в Молдове в сентябре этого года в надежде, что будущее правительство, «более благоприятное для Москвы», позволит ей расширить свое военное присутствие в регионе.

«Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровье», — утверждает премьер-министр Молдовы.

По словам Речана, в 2024 году Россия потратила на кампании влияния сумму, эквивалентную 1% ВВП Молдовы: «Вы можете себе представить, какое влияние и давление оказали бы 10 000 солдат на юго-западе Украины, а также вблизи Румынии, которая является государством-членом НАТО».

В Кремле данные заявления пока не прокомментировали. На сегодняшний день в Приднестровье официально находятся около 1500 российских военных.

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