«166 Грузоперевозки и Логистика» – самая креативная и инновационная на Международной выставке транспорта

«166 Грузоперевозки и Логистика» снова отличилась на 22-й Каспийской Международной выставке транспорта, транзита и логистики благодаря инновационным решениям и креативному стенду. Одна из ведущих компаний грузоперевозок и логистики Азербайджана — «166 Грузоперевозки и Логистика» — успешно представила свои современные технологии и инновационные решения в рамках Бакинской энергетической недели, проходившей с 2 по 4 июня 2025 года в Бакинском Экспо-центре, на 30-й юбилейной Международной Каспийской выставке нефти и газа и 22-й Каспийской Международной выставке транспорта, транзита и логистики, вызвав широкий интерес.

2 июня в официальной церемонии открытия выставки принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В своем выступлении глава азербайджанского государства подчеркнул значимость мероприятия и ознакомился с представленными экспозициями. Компания представила свои достижения в сфере внутренних и международных грузоперевозок посредством специально оформленного просторного стенда (2T424). Особый интерес участников вызвали инновационные решения в области мультимодальных перевозок и новая услуга компании — мобильный склад, которая предлагает гибкие и экономичные решения для хранения, эффективно удовлетворяя потребности клиентов. Выделяясь цифровыми системами управления, эффективными моделями мультимодальной логистики и передовыми транспортными услугами, компания привлекла внимание представителей отраслей транспорта, энергетики, строительства и промышленности. Команда провела продуктивные B2B-встречи, обсудила возможности сотрудничества с потенциальными партнёрами и достигла предварительных договорённостей по ряду важных направлений.