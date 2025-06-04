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«166 Грузоперевозки и Логистика» – самая креативная и инновационная на Международной выставке транспорта

наша доска почета
Тамилла Алиева, собкор
16:50 368

«166 Грузоперевозки и Логистика» снова отличилась на 22-й Каспийской Международной выставке транспорта, транзита и логистики благодаря инновационным решениям и креативному стенду.

Одна из ведущих компаний грузоперевозок и логистики Азербайджана — «166 Грузоперевозки и Логистика» — успешно представила свои современные технологии и инновационные решения в рамках Бакинской энергетической недели, проходившей с 2 по 4 июня 2025 года в Бакинском Экспо-центре, на 30-й юбилейной Международной Каспийской выставке нефти и газа и 22-й Каспийской Международной выставке транспорта, транзита и логистики, вызвав широкий интерес.

2 июня в официальной церемонии открытия выставки принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. В своем выступлении глава азербайджанского государства подчеркнул значимость мероприятия и ознакомился с представленными экспозициями.

Компания представила свои достижения в сфере внутренних и международных грузоперевозок посредством специально оформленного просторного стенда (2T424). Особый интерес участников вызвали инновационные решения в области мультимодальных перевозок и новая услуга компании — мобильный склад, которая предлагает гибкие и экономичные решения для хранения, эффективно удовлетворяя потребности клиентов.

Выделяясь цифровыми системами управления, эффективными моделями мультимодальной логистики и передовыми транспортными услугами, компания привлекла внимание представителей отраслей транспорта, энергетики, строительства и промышленности. Команда провела продуктивные B2B-встречи, обсудила возможности сотрудничества с потенциальными партнёрами и достигла предварительных договорённостей по ряду важных направлений.

Компания была награждена в номинации «Самый креативный стенд» за оригинальный подход

Следует отметить, что в рамках выставки стенд «166 Грузоперевозки и Логистика» был награждён в номинации «Самый креативный стенд» за оригинальный подход. Компания уже много лет подряд принимает участие в этой престижной выставке, каждый раз выделяясь и получая награды в различных номинациях, включая за креативный стенд. Эти успехи вновь подтверждают её творческий подход и лидерские позиции на рынке.

Руководствуясь стратегией, ориентированной на инновации, и принципами высокого уровня удовлетворённости клиентов, «166 Грузоперевозки и Логистика» продолжает укреплять свои позиции на логистическом рынке страны и региона.

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