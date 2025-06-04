USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Зеленский о российском меморандуме и новом обмене пленными

16:54 568

В субботу и воскресенье 7 и 8 июня состоится обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «500 на 500». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 4 июня.

По его словам, Киев пока не получил ответа от США и России на свой меморандум о прекращении огня.

При этом он назвал «ультиматумом» документ с условиями российской стороны.

Зеленский также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил четырехстороннюю встречу, где будет он, Трамп, Зеленский и Путин. Президент Украины сказал, что готов к такой встрече в любой момент.

Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2266
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках обновлено 17:15
17:15 5214
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 3493
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 2791
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 1030
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3047
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 11180
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5446
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 6217
Сколько российских солдат погибло в мае?
Сколько российских солдат погибло в мае?
16:31 1295
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали новость дополнена
14:14 5063

ЭТО ВАЖНО

Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2266
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках
Зеленский об уничтоженных российских бомбардировщиках обновлено 17:15
17:15 5214
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 3493
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 2791
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 1030
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3047
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 11180
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5446
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 6217
Сколько российских солдат погибло в мае?
Сколько российских солдат погибло в мае?
16:31 1295
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали
Кремль подтвердил: Крымский мост взорвали новость дополнена
14:14 5063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться