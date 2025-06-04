Зеленский о российском меморандуме и новом обмене пленными

В субботу и воскресенье 7 и 8 июня состоится обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «500 на 500». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, 4 июня.

По его словам, Киев пока не получил ответа от США и России на свой меморандум о прекращении огня.

При этом он назвал «ультиматумом» документ с условиями российской стороны.

Зеленский также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил четырехстороннюю встречу, где будет он, Трамп, Зеленский и Путин. Президент Украины сказал, что готов к такой встрече в любой момент.