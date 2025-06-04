Крупнейшая со времен Второй мировой эвакуация из-за бомб

Как сообщает BBC, они были обнаружены на верфи в оживленном районе Дойц на берегу Рейна. Неразорвавшиеся американские бомбы — две весом в тонну и одна в 500 кг — по-прежнему представляют опасность. Поэтому муниципальные власти оградили зону в радиусе 1000 метров, назвав это «крупнейшей такой операцией со времен Второй мировой войны».

Власти Кельна эвакуируют около 20 500 человек из центра города, чтобы эксперты могли обезвредить три неразорвавшихся бомбы времен Второй мировой войны.

Жителям домов, магазинов, гостиниц и школ, а также большой больнице и крупному вокзалу было приказано эвакуироваться. За отказ грозит штраф. Власти организовали два пункта приема для людей, которым негде остаться на время эвакуации. Жителям было рекомендовано «сохранять спокойствие», взять с собой документы и необходимые лекарства, а также позаботиться о домашних животных.

Филармония и многие музеи, а также правительственные здания, 58 отелей и девять школ закрыты. В районе перекрыты все дороги, не работает железнодорожный транспорт.

Городские власти сообщили, что саперы сначала попытаются разрядить бомбы. Но если это не удастся, их постараются безопасно детонировать. Для этого потребуется доставить в район значительное количество воды и песка, чтобы снизить воздействие ударной волны, что может занять время.

Кельн был первым немецким городом, подвергшимся «налету 1000 бомбардировщиков» Королевских ВВС Великобритании во время Второй мировой войны. За одну ночь 30 мая 1942 года было сброшено около 1400 тонн бомб.

Считается, за годы Второй мировой войны на город было сброшено около полутора миллионов бомб. По оценкам экспертов, до 20% из них не разорвались и до сих пор представляют опасность.

В 2024 году в городе нашли 31 неразорвавшуюся бомбу.