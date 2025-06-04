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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
17:11 498

Американские политики, политологи, военные и прочие эксперты вот уже три дня не могут успокоиться после проведенной Украиной фантастической операции «Паутина». Но их аналитические поиски сосредоточены не только на объяснении эффективности удара украинскими дронами в Сибири и на российском севере.

Как пишет The New York Times, «украинская атака выявила и американскую ахиллесову пяту».

И это, как и в России, связано с уязвимостью США перед дешевыми, маленькими, как комары, но страшно злыми дронами. Дональд Трамп сообщает о своих планах строительства сверхдорогого «Золотого купола», якобы способного защитить страну от нападения баллистических и крылатых ракет.

Американские политики, политологи, военные и прочие эксперты вот уже три дня не могут успокоиться после проведенной Украиной фантастической операции «Паутина»

Однако этот купол, который еще неизвестно когда возведут, не защитит Америку от таких же дронов, которые Украина использовала при ударе по российским объектам. При этом, как пишет издание, «в то время как США потратили миллионы долларов на помощь Украине в изготовлении подобных дронов, они не удосужились сделать то же самое у себя дома».

Пентагон оказался крайне медлительным в изготовлении небольших, дешевых, не особенно технологически продвинутых дронов, которые сейчас задействованы в боях в Украине. В августе 2023 года в США была принята программа под названием Replicator, которая была призвана создавать такие БПЛА, но после того, как к власти пришел Трамп, она как-то заглохла. Не претерпели инновационных изменений и изобретенные на рубеже веков вертолеты Predators и Reapers, которые способны сбивать ракетами вражеские летательные аппараты.

В результате, считают военные эксперты, то, что произошло в России, может случиться и в Америке или где-угодно на свете. Риск для военных баз, портов и командных центров по всему земному шару уже невозможно отрицать. На Ближнем Востоке иранские прокси уже давно используют небольшие дроны для атак на военные базы США, в результате которых гибнут американские военнослужащие. Но подобные действия могут быть перенесены и на территорию самих Соединенных Штатов.

«Золотой купол» Трампа никуда не годится

Поразительно, но факт. В Америке со всеми ее развитыми технологиями никто не может объяснить мистическое появление неопознанных дронов над разными военными базами в последние годы. По заявлению Пентагона, только за последний год 350 дронов летали над 100 военными сооружениями страны. Наиболее массированный облет был совершен в декабре 2023 года над военной базой Langley-Eustis в штате Вирджиния. Она представляет собой единую базу ВВС в Лэнгли и базу ВВС в Форт-Юстис в восточной части штата. На общей территории, разделенной 17 милями, располагаются вертолеты Raptors F-22 и другие боевые машины. Так вот, неопознанные дроны совершили за короткое время в 2023 году 17 облетов этой территории.

Забыты страхи перед «летающими тарелками», ужасными UFO — неопознанными объектами инопланетян. Главную угрозу безопасности Америки, оказывается, теперь представляют летательные аппараты, изготовленные землянами. Но и они являются неопознанными.

Вторжение в воздушное пространство в Вирджинии является наибольшим до сих пор. По словам адмирала Пола Спедеро, вице-директора по операциям Объединенного командования штабов американской армии, это появление дронов над базой Langley-Eustis показывает, что «территория отчизны более не является надежным убежищем».

Кто летает над военной базой Langley-Eustis?

Это грозное заявление прозвучало на специальных слушаниях в Палате представителей Конгресса США в начале мая. На них конгрессмен от Вирджинии Сухас Субраманиям признал очевидным тот факт, что дроны представляют собой прямую угрозу персоналу военных база. А в более широком плане - угрозу всей национальной безопасности Америки.

А как заявил на слушаниях председатель подкомитета по военным и международным делам Палаты представителей конгрессмен Уильям Тиммонс, «все эти вторжения над базами явно не являются делом рук любителей».

А тогда кого - китайцев, которых в минувшие годы власти США обвиняли в запуске над их территорией воздушных шаров? Или, может быть, до Америки скрытно добрались разного рода джихадисты? Или это русские пугают, чтобы Трамп снял с них санкции?

Так у кого «туз», а у кого «шестерка»?

Единственное, что говорит адмирал Спедеро – «угроза со стороны дронов постоянно растет». Но он может привести детали только на закрытом совещании конгрессменов. Единственное, в чем он признался, что «технология обнаружения БПЛА серьезно отстала от технологии поражать эти системы». А помощник министра обороны по обороне территории США Марк Дитлевсон пообещал конгрессменам на слушаниях, что «скоро Пентагон скажет, как он сможет противостоять дронам».

Слушания в Палате представителей прошли еще до операции «Паутина». Сейчас американских военных может осенить: эврика! Совета надо спрашивать у украинцев!

Так у кого больше выигрышных карт – у США или у Украины?

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