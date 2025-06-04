Турция о планах по Сирии

Турция в данный момент занимается подготовкой и консультированием вооруженных сил Сирии, чтобы помочь этой стране улучшить свою оборону, и у Анкары нет планов в ближайшее время вывести из Сирии свои войска или сменить их дислокацию. Такое заявление сделал в среду, 4 июня, министр обороны Турции Яшар Гюлер в письменном интервью агентству Reuters.

Как следует из сообщения, сейчас в Сирии дислоцированы более 20 000 турецких военных. По словам Гюлера, обсуждать возможность вывода их из страны или их перемещение «пока рано».

Турция стала ключевым международным союзником новых властей Сирии, после того как в декабре 2024 года был свержен режим президента Башара Асада. Reuters отмечает, что некоторые представители новых властей Сирии пользовались поддержкой Анкары на протяжении ряда лет, следует из публикации.

Сегодня Анкара контролирует обширные территории на севере Сирии. После трансграничных операций Турции там были созданы десятки турецких военных баз.

«Новая оценка ситуации может быть проведена, только когда в Сирии будут достигнуты мир и стабильность, когда угроза терроризма в регионе будет полностью устранена, когда будет полностью обеспечена безопасность наших границ и когда будет обеспечено возвращение с почетом людей, вынужденных бежать», - заявил глава Минобороны Турции.

Как подчеркивает издание, Турция сыграла ключевую роль в том, чтобы США и ЕС сняли с Сирии санкции. Анкара пообещала также помочь в восстановлении страны после войны и способствовать возвращению на родину миллионов сирийских беженцев.

«Главным приоритетом Турции в Сирии является сохранение ее территориальной целостности и единства, а также избавление ее от терроризма», - заявил Гюлер, добавив, что Анкара поддерживает Дамаск на этом пути.