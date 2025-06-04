Двухдневная кардиоакция Минздрава в Ханкенди

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

Очередное подобное мероприятие, организованное Министерством здравоохранения, проводится в городе Ханкенди. В ходе акции медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Минздрава организовано двухдневное кардиологическое обследование населения.

В целом в рамках двухдневной кардиологической акции планируется обследование около 200 граждан.

В рамках акции бригадой специалистов НИИ кардиологии (кардиолог, невропатолог, эндокринолог, медицинские сестры и лаборанты) проводится медицинское обследование населения, электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ). Также экспресс-методом гражданам измеряется общий уровень холестерина и глюкозы в крови.

Основной целью мероприятия является оперативное обследование граждан на месте, предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.

В продолжение мероприятия НИИ кардиологии Минздрава провела в Карабахском университете информационно-просветительскую акцию. Выступившая с подробной презентацией директор Научно-исследовательского института кардиологии Министерства здравоохранения Гюльназ Дадашева рассказала о важности проекта с точки зрения пропаганды здорового образа жизни и роста сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе акции в целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями студентам Карабахского университета были показаны видеоролики о здоровом образе жизни и воздействии вредных привычек на организм. Во время акции желающим измеряли рост и вес, артериальное давление и частоту пульса.

Затем были даны ответы на вопросы студентов и участникам акции были розданы информационные буклеты.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.