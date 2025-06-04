Азербайджан вернул из Сирии своих граждан

В результате поэтапных и скоординированных мер азербайджанского правительства 3 июня 13 граждан Азербайджана были репатриированы из Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

В Турцию были отправлены представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, было обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Посольство Азербайджана в Турции провело соответствующую координационную работу, гражданам Азербайджана были предоставлены свидетельства на возвращение, и они были доставлены в страну.

Планируется реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

«Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации азербайджанских граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств», - говорится в сообщении ведомства.