USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Что обсудили Эрдоган и Пезешкиан?

17:31 1102

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом говорится в заялении пресс-службы администрации президента Турции.

В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит работать над шагами, которые укрепят институциональную основу турецко-иранских отношений в предстоящий период.

Он также поздравил президента Ирана с праздником Курбан.

Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 729
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 4077
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 1264
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 4512
О чем Армения договорилась с Азербайджаном?
О чем Армения договорилась с Азербайджаном? обновлено 17:37
17:37 4641
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2664
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина»
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина» видео; обновлено 17:59
17:59 9455
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 5534
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 3162
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 3163
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3501

ЭТО ВАЖНО

Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 729
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 4077
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 1264
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 4512
О чем Армения договорилась с Азербайджаном?
О чем Армения договорилась с Азербайджаном? обновлено 17:37
17:37 4641
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2664
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина»
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина» видео; обновлено 17:59
17:59 9455
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 5534
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 3162
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 3163
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3501
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться