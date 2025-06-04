Что обсудили Эрдоган и Пезешкиан?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом говорится в заялении пресс-службы администрации президента Турции.

В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит работать над шагами, которые укрепят институциональную основу турецко-иранских отношений в предстоящий период.

Он также поздравил президента Ирана с праздником Курбан.