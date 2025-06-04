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В Баку запретили заморских проповедников

Совместное заявление СГБ и ГМС
17:34 2389

В отношении иностранцев, организовавших незаконную религиозную пропагандистскую деятельность, приняты правовые меры.

Об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы Азербайджана.

«На основе полученных сведений об иностранных гражданах, ведущих религиозную пропаганду с нарушением требований законодательства на территории Азербайджанской Республики, в результате совместных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной миграционной службой, было установлено, что иностранцы - члены религиозного центра, расположенного на территории другого государства, - Шейх Мухаммад Ханиф (1968 года рождения), Карим Бух (1981 года рождения) и Чанна Тадж Мухаммад (1968 года рождения) вели активную деятельность в направлении пропаганды идей, связанных с нетрадиционными религиозными течениями в Азербайджане, организовывали незаконные закрытые религиозные собрания и религиозные обряды», - говорится в заявлении.

Отмечается, что «на основании собранных материалов установлено, что действия иностранных граждан… противоречили требованиям Закона Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания», их действия были пресечены, данные лица выдворены из страны в соответствии со статьей 79.1.2 Миграционного Кодекса Азербайджанской Республики».

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