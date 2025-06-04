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Мединский доложил Путину о переговорах с украинцами

новость дополнена
17:45 1031

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах встречи с Украиной, состоявшейся 2 июня.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Мединский рассказал, что российско-украинские переговоры в Стамбуле сначала продолжались в формате тет-а-тет более трех часов, а затем в составе делегаций.

«Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате. Велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом - с участием всех членов делегаций», - сказал он.

Мединский 2 июня подтвердил факт встречи с главным украинским переговорщиком - министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед основными переговорами делегаций: «Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии».

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