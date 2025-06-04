«Рамштайн-28»: Украина ждет конкретной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает на позитивные итоги встречи в формате «Рамштайн», которая проходит сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Мы благодарны всем государствам за поддержку. После сегодняшнего заседания надеемся на хорошие анонсы и решения. Надеемся достичь единства и продемонстрировать нашу стойкость», — отметил министр.