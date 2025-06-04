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Германия скоро передаст Украине дальнобойное оружие

18:23 1369

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшие недели может получить первые дальнобойные боевые системы в рамках совместного проекта с Берлином.

Об этом он сообщил по прибытии на заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

По словам Писториуса, производство этих систем на территории Украины ускорит процесс поставок, поскольку в стране уже есть соответствующие мощности.

«Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия», — отметил министр.

Он добавил, что первые образцы будут готовы к использованию Вооружёнными силами Украины в ближайшее время.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии всех ограничений на дальнобойность вооружений, которые Германия и её союзники поставляют Киеву. Аналогичные решения ранее приняли США, Великобритания и Франция.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин 28 мая было подписано соглашение о запуске производства дальнобойного вооружения на территории Украины.

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