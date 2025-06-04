Гуманитарная помощь в Газе приостановлена из-за перестрелок

По данным местных властей, в результате инцидентов погибли не менее 80 человек, сообщает агентство AP.

Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), финансируемый США и Израилем, временно прекратил распределение продовольствия на трёх своих пунктах в секторе Газа после серии перестрелок.

GHF ведёт переговоры с израильскими военными с целью улучшения управления толпой и усиления мер безопасности. Перестрелки произошли возле распределительного центра в районе Рафах, который находится в военной зоне, закрытой для независимых СМИ.

Израильские силы подтвердили, что открывали огонь по «подозреваемым», не реагировавшим на предупредительные выстрелы, но опровергли сообщения о стрельбе по гражданским лицам.