Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет

По словам Путина, атаки произошли накануне очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле и, по его мнению, были направлены на их срыв.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стоит за недавними подрывами мостов в Брянской и Курской областях.

«Это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне», — сказал он.

«Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», — заявил глава российского государства.

В связи с этим Путин поставил под сомнение возможность дальнейших переговоров о завершении войны: «О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?».

Путин также дал понять, что не собирается прекращать огонь, на чем настаивает Украина и ее союзники: «За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которые будут использованы для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов».

Путин утверждает, что «сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен», так как окончание войны якобы приведет к тому, что Зеленский потеряет власть.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду назвал продолжение стамбульских переговоров с Россией на экспертном уровне, не приводящее к принятию решений, бессмысленным и предложил России перемирие до встречи с Путиным, к которой, по его словам, он готов в любое время.

Путин впервые прокомментировал обрушение мостов в приграничных регионах.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие установило причастность Украины к подрывам. По его словам, на местах ЧП обнаружены следы взрывчатки иностранного производства и украинские блоки управления.

Подрывы произошли вечером 31 мая и утром 1 июня. В Брянской области взрыв случился под пассажирским поездом: погибли семь человек, более ста получили ранения. В Курской области пострадали члены локомотивной бригады, третий взрыв обошёлся без жертв.

Украина официально обвинения не комментировала.