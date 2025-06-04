Ермак и Рубио обсудили переговоры с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил в Вашингтоне с сенатором США Марко Рубио переговорный процесс с Россией, включая встречу в Стамбуле.

«Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны. Также обменялись мнениями по поводу встреч с россиянами в Стамбуле, дальнейшего хода переговоров, предстоящего обмена пленными и важности возвращения всех заложников и похищенных Россией детей. Подчеркнул, что Украина сделала всё возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против. Поэтому необходимы дополнительные санкции. Договорились координировать дальнейшие действия», — написал Ермак.

Накануне он также провёл отдельные встречи со спецпосланниками президента США — Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд возобновлённых прямых переговоров между РФ и Украиной. Встреча длилась чуть более часа. Стороны обменялись документами с изложением своих позиций по ключевым вопросам урегулирования.