Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.
Об этом сообщил сенатор Роджер Уикер, председатель комитета по делам Вооруженных сил.
«Я знаю, что он попросил лидера Джона Тьюна не выносить законопроект на этой неделе», — заявил Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).
По данным американских СМИ, речь идет о законопроекте, который предполагает расширение ограничений в отношении Москвы, включая санкции против оборонного сектора и финансовых структур.