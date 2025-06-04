Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России

Об этом сообщил сенатор Роджер Уикер, председатель комитета по делам Вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

«Я знаю, что он попросил лидера Джона Тьюна не выносить законопроект на этой неделе», — заявил Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

По данным американских СМИ, речь идет о законопроекте, который предполагает расширение ограничений в отношении Москвы, включая санкции против оборонного сектора и финансовых структур.