USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России

19:30 1277

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

Об этом сообщил сенатор Роджер Уикер, председатель комитета по делам Вооруженных сил.

«Я знаю, что он попросил лидера Джона Тьюна не выносить законопроект на этой неделе», — заявил Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

По данным американских СМИ, речь идет о законопроекте, который предполагает расширение ограничений в отношении Москвы, включая санкции против оборонного сектора и финансовых структур.

Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 751
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 4091
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 1278
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 4523
О чем Армения договорилась с Азербайджаном?
О чем Армения договорилась с Азербайджаном? обновлено 17:37
17:37 4648
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2665
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина»
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина» видео; обновлено 17:59
17:59 9468
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 5545
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 3165
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 3175
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3502

ЭТО ВАЖНО

Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 751
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 4091
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 1278
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 4523
О чем Армения договорилась с Азербайджаном?
О чем Армения договорилась с Азербайджаном? обновлено 17:37
17:37 4648
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 2665
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина»
СБУ показала уникальные кадры операции «Паутина» видео; обновлено 17:59
17:59 9468
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 5545
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 3165
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
Десять тысяч российских солдат в Приднестровье?
16:48 3175
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная; все еще актуально
11:21 3502
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться