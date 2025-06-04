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S&P объявило дефолт Украины по ВВП-варрантам

19:42 471

Международное рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг украинских ВВП-варрантов с «CC» до «D» (дефолт). Это связано с отказом Украины от выплаты $665 млн инвесторам, владевшим данными ценными бумагами. Платёж должен был состояться 2 июня, однако Киев объявил о приостановке выплат, ссылаясь на экономические показатели 2023 года.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении украинского правительства подчёркивается, что Киев продолжит добиваться реструктуризации долга.

ВВП-варранты — это особый тип долговых обязательств, выплаты по которым происходят только при условии роста экономики выше 3%. Украина выпустила эти бумаги в 2015 году в рамках реструктуризации долга, однако они не были включены в более широкую реструктуризацию 2023 года из-за своей нестандартной структуры.

S&P уточняет, что не ожидает выплат и в течение предусмотренного 10-дневного льготного периода, учитывая действующий мораторий правительства на погашение этих обязательств без предварительной реструктуризации.

По мнению агентства, платёжеспособность Украины по внутренним обязательствам в нацвалюте немного выше, чем по долгам в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что Украина не смогла достичь договорённостей с держателями ВВП-варрантов, что привело к пропущенной выплате в $665 млн. Тем не менее, аналитики считают, что этот шаг не окажет глобального влияния на украинскую экономику.

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