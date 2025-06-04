Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине

Госдепартамент США через посольство в Киеве предупредил граждан США о возросшей угрозе в связи с усилением российских ракетных и дроновых ударов по Украине в последние недели. В ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к немедленному укрытию при объявлении воздушной тревоги.

Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине внимательно следить за обстановкой и соблюдать рекомендации местных властей.