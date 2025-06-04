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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине

20:07 761

Госдепартамент США через посольство в Киеве предупредил граждан США о возросшей угрозе в связи с усилением российских ракетных и дроновых ударов по Украине в последние недели. В ведомстве призвали соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к немедленному укрытию при объявлении воздушной тревоги.

Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине внимательно следить за обстановкой и соблюдать рекомендации местных властей.

Напомним, 1 июня Украина провела масштабную операцию «Паутина», которая готовилась около полутора лет. Целью атаки стали пять российских авиабаз в глубоком тылу, используемых, по данным украинской стороны, для запуска ракет по городам Украины. Для удара применялись дроны, которые запускались из кузова грузовика, замаскированного под транспорт с каркасными домами.

Подтвержденные повреждения зарегистрированы на двух авиабазах. Георазведывательный аналитик Крис Биггерс опубликовал спутниковые снимки аэродрома «Белая» в Иркутской области, сделанные компанией Umbra Space. На снимках видны серьёзные разрушения четырёх бомбардировщиков Ту-95 и четырёх Ту-22М3.

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