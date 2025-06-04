Северная Корея подняла перевернувшийся эсминец

Северная Корея привела в равновесное положение эсминец класса «Чхве Хён», который перевернулся и частично затонул во время церемонии спуска на воду.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на коммерческие спутниковые снимки.
По данным телеканала, после инцидента власти КНДР задержали нескольких ответственных чиновников, а лидер страны Ким Чен Ын поручил восстановить корабль до июньского заседания Центрального комитета партии. На спутниковых снимках видно, что на верфи в Чхонджине ведутся восстановительные работы.
При этом западные военные аналитики сомневаются, что корабль удастся быстро восстановить, поскольку верфь специализируется на ремонте рыболовных судов и не предназначена для обслуживания военных кораблей.
Церемония спуска эсминца проходила 21 мая. Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом и назвал произошедшее «серьезной аварией и преступлением».