В Гяндже найдено тело еще одного молодого человека

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Гяндже, в парке-комплексе Гейдара Алиева, было найдено тело 20-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос haqqin.az, 4 июня 2025 года Джамал Аббасов, 2005 года рождения, покончил с собой, повесившись на первом километре шоссе Гянджа – Шамкир.