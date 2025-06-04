В Гяндже найдено тело еще одного молодого человека

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Гяндже, в парке-комплексе Гейдара Алиева, было найдено тело 20-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос haqqin.az, 4 июня 2025 года Джамал Аббасов, 2005 года рождения, покончил с собой, повесившись на первом километре шоссе Гянджа – Шамкир.
По данному факту прокуратура города Гянджа начала расследование.
Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего будут всесторонне, полно и объективно проверены. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, в мае в Гяндже было обнаружено тело 17-летнего Эльгюна Ибрагимова с многочисленными телесными повреждениями.