США не будут обеспечивать ПВО «коалиции желающих»

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций между европейскими странами и представителями действующей администрации США.

По данным агентства, в Лондоне и Париже считают поддержку со стороны США в сфере ПВО необходимой для сдерживания России. Однако в ходе дискуссий с американскими коллегами европейские союзники пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит тех гарантий, на которые рассчитывают в Европе для поддержки «коалиции желающих» под руководством ЕС.

Тем не менее источники Bloomberg утверждают, что в Великобритании и Франции сохраняется надежда на получение от США разведданных о ситуации на границе России и Украины. Кроме того, европейские власти рассчитывают на вмешательство Вашингтона в случае, если британские или французские войска станут мишенью для российских вооружённых сил. Агентство отмечает, что Париж и Лондон уже завершили планирование возможного размещения своих сил и сценариев действий.