USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

США не будут обеспечивать ПВО «коалиции желающих»

20:36 1049

США не намерены предоставлять «коалиции желающих» средства противовоздушной обороны (ПВО) после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций между европейскими странами и представителями действующей администрации США.

По данным агентства, в Лондоне и Париже считают поддержку со стороны США в сфере ПВО необходимой для сдерживания России. Однако в ходе дискуссий с американскими коллегами европейские союзники пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит тех гарантий, на которые рассчитывают в Европе для поддержки «коалиции желающих» под руководством ЕС.

Тем не менее источники Bloomberg утверждают, что в Великобритании и Франции сохраняется надежда на получение от США разведданных о ситуации на границе России и Украины. Кроме того, европейские власти рассчитывают на вмешательство Вашингтона в случае, если британские или французские войска станут мишенью для российских вооружённых сил. Агентство отмечает, что Париж и Лондон уже завершили планирование возможного размещения своих сил и сценариев действий.

Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
20:43 5585
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 6644
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
22:23 1225
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
22:10 986
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
21:48 611
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
19:29 5454
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам обновлено 22:48
22:48 3704
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 2683
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 5347
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 2598
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 5830

ЭТО ВАЖНО

Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
20:43 5585
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 6644
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
22:23 1225
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
22:10 986
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
21:48 611
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
19:29 5454
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам обновлено 22:48
22:48 3704
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 2683
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 5347
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 2598
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 5830
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться