АПБА обратилось к предпринимателям, занимающимся экспортом плодоовощной продукции

В последние дни Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) получило уведомления от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации относительно экспортируемой в РФ растительной продукции.

В связи с выявленными несоответствиями, агентство приостановило выдачу фитосанитарных сертификатов предприятиям, получившим такие уведомления. В соответствующих хозяйствах начаты мониторинги.

АПБА призывает предпринимателей строго соблюдать фитосанитарные требования страны-импортёра, а также требования к упаковке и маркировке продукции.

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