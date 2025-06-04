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АПБА обратилось к предпринимателям, занимающимся экспортом плодоовощной продукции

20:41 943

В последние дни Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) получило уведомления от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации относительно экспортируемой в РФ растительной продукции.

В связи с выявленными несоответствиями, агентство приостановило выдачу фитосанитарных сертификатов предприятиям, получившим такие уведомления. В соответствующих хозяйствах начаты мониторинги.

АПБА призывает предпринимателей строго соблюдать фитосанитарные требования страны-импортёра, а также требования к упаковке и маркировке продукции.

За профессиональной поддержкой и методической помощью можно обратиться в агентство по телефону 1003 или (012) 377-00-77 (внутренние номера: 238, 215).

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