Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам

Кремль не стал раскрывать подробности разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом по поводу украинской атаки на российские аэродромы.
На соответствующий вопрос журналистов ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.
«Эта тема действительно обсуждалась. Всё, что мог, я уже сказал. Трамп категорически подчеркнул, что американская сторона и украинские соответствующие структуры не были заранее проинформированы об этом», — заявил он, отвечая на вопрос, предупреждал ли Путин о возможном ответе и каким он может быть.
По словам самого Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придётся отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы».
Отметим, что Трамп удалил пост о разговоре с Путиным из своей соцсети Truth Social, однако вскоре снова опубликовал его без изменений. Причины этого не уточняются.
*** 20:58
Президент США Дональд Трамп в среду, 4 июня, сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
В сообщении Трампа в соцсети Truth Social говорится, что разговор длился около часа и 15 минут.
«Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находившиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру», – написал он.
По словам президента США, Путин ему «очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы».
Также американский и российский лидеры обсудили Иран.
«Я заявил Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, на мой взгляд, мы пришли к согласию по этому вопросу. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь в быстром решении этого вопроса», – похвастался Трамп.
Напомним, 1 июня Украина провела масштабную атаку на российские авиабазы в глубоком тылу. Спецоперация «Паутина» готовилась около полутора лет. Целью стали объекты стратегической авиации, с которых, по утверждению украинской стороны, осуществлялись пуски ракет по городам Украины. Дроны запускались из кузова грузовика, замаскированного под транспорт с каркасными домами.
Атака была нацелена на пять авиабаз, однако подтвержденные повреждения зафиксированы только на двух из них. Георазведывательный аналитик Крис Биггерс опубликовал спутниковые снимки аэродрома «Белая» в Иркутской области, сделанные компанией Umbra Space. На изображениях отчетливо видны разрушения четырёх бомбардировщиков Ту-95 и четырех Ту-22М3.