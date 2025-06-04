Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам

Кремль не стал раскрывать подробности разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом по поводу украинской атаки на российские аэродромы.

На соответствующий вопрос журналистов ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

«Эта тема действительно обсуждалась. Всё, что мог, я уже сказал. Трамп категорически подчеркнул, что американская сторона и украинские соответствующие структуры не были заранее проинформированы об этом», — заявил он, отвечая на вопрос, предупреждал ли Путин о возможном ответе и каким он может быть.

По словам самого Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придётся отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы».

Отметим, что Трамп удалил пост о разговоре с Путиным из своей соцсети Truth Social, однако вскоре снова опубликовал его без изменений. Причины этого не уточняются.