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В Женеве обсудили сотрудничество Азербайджана и МОТ

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21:08 652

В рамках 113-й сессии Международной конференции труда МОТ в Женеве министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр подчеркнул постоянное расширение сотрудничества между МОТ и Азербайджаном, а также важность визита генерального директора организации в Баку в апреле этого года для развития двусторонних отношений. Отмечено, что Азербайджан за прошедший период присоединился к 59 Конвенциям МОТ.

В настоящее время страна рассматривает возможность ратификации ещё трёх конвенций. Две Страновые программы достойного труда между Азербайджаном и МОТ были успешно реализованы, и планируется подписание следующей.

Была подчёркнута важность тесного сотрудничества между Центром труда Организации исламского сотрудничества, расположенным в Баку, и МОТ, а также значимость работы, проводимой для обеспечения достойного проживания, занятости и экономической активности на освобождённых от оккупации территориях.

Жильбер Унгбо выразил удовлетворение активным сотрудничеством Азербайджана с МОТ и поделился положительными впечатлениями от своего апрельского визита в Баку.

Также состоялась встреча с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андрес. На обеих встречах обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

В рамках сессии Анар Алиев также провёл встречу с министром труда и социального обеспечения Турции Ведатом Ишикханом. Было подчёркнуто, что отношения между двумя странами, основанные на дружбе и братстве, продолжают динамично развиваться и укрепляться на уровне союзничества благодаря усилиям глав государств Азербайджана и Турции.

Стороны обсудили реализуемые реформы в соответствующих сферах, повестку двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам ратификации конвенций МОТ, совместной работы в рамках организации и развития связей в области труда и социальной защиты.

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