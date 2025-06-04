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В США оценили влияние пошлин Трампа на бюджет

21:25 920

Таможенные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, позволят сократить дефицит федерального бюджета на $2,8 трлн к 2035 году.

Однако, как предупреждает Бюджетное управление Конгресса (CBO), повышение тарифов может привести к замедлению экономического роста из-за возможных ответных мер со стороны других стран.

«Без учета влияния на экономику тарифы сократят дефицит бюджета на $3 трлн», — говорится в докладе CBO. Однако с учётом последствий для ВВП, реальная экономия составит $2,8 трлн.

Отмечается, что в 2025–2026 годах инфляция в США может вырасти на 0,4 процентного пункта ежегодно, что ослабит покупательную способность домохозяйств и бизнеса.

На прошлой неделе Федеральный суд США по международной торговле временно заблокировал решение президента о введении новых тарифов, сославшись на превышение полномочий. Запрет охватил пошлины на продукцию из 185 стран, а также ранее введённые тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Исключение составили тарифы на автомобили, сталь, алюминий и автозапчасти.

Позже апелляционный суд приостановил исполнение решения о блокировке пошлин.

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