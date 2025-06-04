Великобритания похвалила Украину за атаку на российские аэродромы

Министр обороны Великобритании Джон Хили высоко оценил атаки Украины на российские аэродромы, заявив, что «снимает шляпу» перед Киевом.

«Снимаю шляпу перед Украиной за операцию «Паутина». Это напоминает нам, что Украина способна нанести серьёзный урон российским войскам», — отметил глава Минобороны Великобритании.

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные авиабазы. По данным СБУ, под ударом оказались базы в Оленье, Белой, Иваново-Северном и Дягилево. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в операции участвовали 117 FPV-дронов и столько же операторов, а командный пункт находился на территории России рядом с управлением ФСБ. По его словам, в результате атаки повреждены 41 российский самолёт, при этом половина из них не подлежит восстановлению.