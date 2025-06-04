Оппозиция Израиля требует роспуска парламента

Лапид подчеркнул, что к власти должна прийти «коалиция надежды», которая «излечит раны» Израиля.

По его словам, с нынешним составом Кнессета «всё кончено», а правящая коалиция принесла стране лишь «боль и кризисы».

Яир Лапид, глава партии «Еш атид», заявил о намерении внести в Кнессет законопроект о роспуске парламента.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта внутри коалиции из-за споров о призыве ультраортодоксальных иудеев в армию. Религиозные партии угрожают выйти из правительства, так как законопроект об освобождении учащихся ешив от службы до сих пор не принят.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что влиятельные ортодоксальные раввины призывают партии «Яхадут ха-Тора» и «ШАС» покинуть коалицию. Вместе у них 18 мандатов, и их уход лишит правительство большинства — 67 из 120 мест.

Правительство под руководством Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Коалиция основана на партии «Ликуд» и включает правых и ультраортодоксальных депутатов.