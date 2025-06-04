USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Оппозиция Израиля требует роспуска парламента

21:48 612

Яир Лапид, глава партии «Еш атид», заявил о намерении внести в Кнессет законопроект о роспуске парламента.

По его словам, с нынешним составом Кнессета «всё кончено», а правящая коалиция принесла стране лишь «боль и кризисы».

Лапид подчеркнул, что к власти должна прийти «коалиция надежды», которая «излечит раны» Израиля.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта внутри коалиции из-за споров о призыве ультраортодоксальных иудеев в армию. Религиозные партии угрожают выйти из правительства, так как законопроект об освобождении учащихся ешив от службы до сих пор не принят.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что влиятельные ортодоксальные раввины призывают партии «Яхадут ха-Тора» и «ШАС» покинуть коалицию. Вместе у них 18 мандатов, и их уход лишит правительство большинства — 67 из 120 мест.

Правительство под руководством Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Коалиция основана на партии «Ликуд» и включает правых и ультраортодоксальных депутатов.

Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
20:43 5614
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 6648
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
22:23 1238
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
22:10 993
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
21:48 613
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
19:29 5466
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам обновлено 22:48
22:48 3719
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 2687
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 5351
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 2601
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 5832

ЭТО ВАЖНО

Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
Операции ГРУ против Азербайджана: раскрыты сенсационные факты
20:43 5614
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку
Спикер приказал вернуть депутата Тагизаде… А он не отвечает на звонки в Баку о развитии ситуации
15:22 6648
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
Массовые проверки фур в России после ударов ВСУ
22:23 1238
Алиев поговорил с Пезешкианом
Алиев поговорил с Пезешкианом новость дополнена
22:10 993
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
Оппозиция Израиля требует роспуска парламента
21:48 613
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет
Путин отказался встречаться с Зеленским. Прекращения огня не будет новость дополнена 19:29
19:29 5466
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам
Что Путин сказал Трампу об ответе на удары по аэродромам обновлено 22:48
22:48 3719
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
Госдеп США предупредил об угрозе из-за ударов по Украине
20:07 2687
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа
Зеленский «тузом» по «шестерке» Трампа наша корреспонденция
17:11 5351
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
Трамп просит отложить рассмотрение санкций против России
19:30 2601
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки
Зеленский: Россия выкинула США с переговорной площадки обновлено 19:05
19:05 5832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться